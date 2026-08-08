60 Alarme zu Waldbränden in einer Woche

Freiwillige Feuerwehrmitglieder nach Arbeit „im Dienst“

Vor allem gibt der NÖ-Kommandant zu bedenken: „Was unserer Feuerwehrmitglieder derzeit leisten, verdient höchste Anerknenung. Viele von ihnen stehen nach einem langen Arbeitstag noch stundenlang im Einsatz oder nehmen sich für mehrtägige Einsätze frei. Dieses freiwillige Engagement ist die Grundlage dafür, dass wir auch bei mehreren groeßn Einsatzlagen gleichzeitig schlagkräftig bleiben.“