Dieb (61) auf Parkplatz auf frischer Tat ertappt

Eine Frau (33) staunte am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Schwaz wohl nicht schlecht, als sie einen Dieb (61) auf frischer Tat ertappte, als er in ihr Auto einbrechen wollte.
Die 33-jährige Bulgarin war am Donnerstag gegen 12 Uhr am Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Schwaz. Dort bemerkte sie, wie ein Mann in ihr einbrechen wollte und stellte den Verdächtigen zur Rede.
Der bis dato Unbekannte wollte die Flucht ergreifen, wurde von einem Passanten jedoch gestoppt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei angehalten.
Verdächtiger nun in Haft
Beim mutmaßlichen Dieb handelte es sich um einen 61-jährigen Kroaten. „Der nicht rechtmäßig aufhältige Täter wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Der Frau entstand kein Schaden, da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden.
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