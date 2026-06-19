Dieb (61) auf Parkplatz auf frischer Tat ertappt

Verdächtiger nun in Haft

Beim mutmaßlichen Dieb handelte es sich um einen 61-jährigen Kroaten. „Der nicht rechtmäßig aufhältige Täter wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Der Frau entstand kein Schaden, da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden.