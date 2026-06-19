"Krone" Editorial
A Passport for Terrorists: What Remains Is Deep Concern
What’s going wrong in Austria? A Syrian who fled here twelve years ago and was granted asylum was sentenced shortly thereafter in Graz to 30 months in prison for the crime of membership in a terrorist organization—he had participated in military operations carried out by a militia group.
Ten years after fleeing to our country, this convicted terrorist applied for Austrian citizenship. The Styrian State Office for National Security and Counter-Extremism determined that the Syrian—who was not yet an Austrian citizen—could still pose a security threat. However, after a lengthy legal battle, the Provincial Administrative Court ruled that the (former) terrorist was entitled to citizenship. Outrageous!
On Thursday, the “Krone” reported on this scandalous case, which even Styrian Governor Mario Kunasek refuses to accept. After all, one cannot grant Austrian citizenship to potential terrorists. The Ministry of the Interior responded that very same Thursday—an appeal is still being filed against the positive decision. This has a suspensive effect for the time being.
What remains? The deep concern about just how much is going wrong in our domestic legal system. The deep concern about how many similar cases may already have been quietly and discreetly settled. Simply the deep concern that our system is welcoming terrorists as Austrians.
Have a good Friday!
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