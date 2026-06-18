Before the Match Against the Austrian National Team
Father Ill! Messi’s Family Issues a Statement
Tough days for Lionel Messi! Four days before Argentina’s World Cup match against Austria, the superstar’s family released a statement regarding the health of his father, Jorge.
“The Messi family reports that Jorge is experiencing health issues,” the statement reads. He is “under medical supervision” and “making good progress given his current condition.”
However, they wish to clarify that only “Jorge’s closest relatives have reliable and accurate information about his health. Therefore, any reports, statements, or information that do not come from the family itself or through the appropriate channels should not be considered valid or truthful.”
“Difficult Days”
After the 3-0 win over Algeria, Messi said he had been through “a few difficult days,” but did not go into further detail. Jorge Messi has been battling a serious illness since the beginning of the year, and Spanish media reported that his condition is said to have worsened in recent days.
Messi’s family stated: “In light of the rumors, speculation, and false reports circulating in recent hours, the family wishes to express its deep unease regarding the lack of sensitivity, respect, and scruples with which some people have treated a purely private and family matter.”
The statement concludes: “Any relevant updates will be communicated by the family through the appropriate channels in due course.”
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