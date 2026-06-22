Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Wiesbauer macht den Moment „ein Bissen besser“

Kulinarik
22.06.2026 10:53
Werbung
Knabbern in neuer Dimension: Die Cabanossi Sticksies verbinden bewährten Geschmack mit modernem ...
Knabbern in neuer Dimension: Die Cabanossi Sticksies verbinden bewährten Geschmack mit modernem Snackgenuss.(Bild: Wiesbauer)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Extra dünn, besonders zart und in drei Sorten erhältlich: Mit den neuen Cabanossi Sticksies bringt Wiesbauer frischen Schwung ins Snack-Regal.

Wer gerne herzhaft snackt, darf sich auf eine spannende Neuheit freuen: Mit den Cabanossi Sticksies präsentiert Wiesbauer eine moderne Interpretation seines beliebten Klassikers. Die neuen Knabber-Stangerl wurden speziell für alle entwickelt, die unkomplizierten Genuss für unterwegs, im Büro oder zuhause suchen.

Der Klassiker neu gedacht
Das Besondere an den Cabanossi Sticksies: Sie sind Wiesbauers erste Dauerwurst-Stangerl ohne Haut und kommen im extra dünnen Kaliber. Dadurch überzeugen sie mit einem besonders zarten Biss und einem feinen Geschmackserlebnis. Die Rezeptur orientiert sich an der beliebten Wiesbauer Cabanossi und wird aus streng kontrolliertem Schweine- und Rindfleisch hergestellt sowie leicht geräuchert.

(Bild: Wiesbauer)

Drei Sorten für jeden Geschmack

Für Abwechslung sorgen gleich drei Varianten:

  • Klassik – mild-würzig
  • Paprika – fein abgestimmt mit Paprika
  • Käse – verfeinert mit Emmentaler

Die praktische 80-Gramm-Packung enthält acht Sticksies und eignet sich perfekt zum Teilen – oder einfach zum Selbergenießen.

Der ideale Begleiter für jeden Moment
Ob beim Wandern, auf Reisen, als Snack im Büro oder beim gemütlichen Fernsehabend: Die Cabanossi Sticksies passen in jede Alltagssituation. Dank ihrer ungekühlten Haltbarkeit von 56 Tagen sind sie jederzeit griffbereit und sorgen genau dann für Genuss, wenn der kleine Hunger kommt.

(Bild: Wiesbauer)

Wiesbauer macht den Moment ein Bissen besser
Die Einführung der Cabanossi Sticksies ist Teil der neuen Wiesbauer-Markenkampagne „Macht deinen Moment ein Bissen besser“. Damit rückt die österreichische Traditionsmarke jene kleinen Genussmomente in den Mittelpunkt, die den Alltag besonders machen. Ob Jause nach der Wanderung, Grillabend mit Freunden oder Snack zwischendurch – Wiesbauer möchte zeigen, dass oft schon ein kleiner Bissen reicht, um einen Moment noch besser zu machen.

Mit den neuen Cabanossi Sticksies verbindet Wiesbauer einmal mehr Tradition, Innovationskraft und österreichischen Genuss – und liefert den perfekten Snack für die nächste kleine Auszeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kulinarik
22.06.2026 10:53
Loading
Newsletter
Mehr Kulinarik
Krone Plus Logo
Appell für neue Regeln
„Wir müssen erwachsener mit Daten umgehen“
Krone Plus Logo
Österreicher gärtnern
Wow! So viel sparen Sie mit Selbstanbau statt Kauf
Krone Plus Logo
Vergleich mit Apple
Test: Diese Laufuhr lässt Ihr Herz höherschlagen
Krone Plus Logo
Was wir dämonisieren
„Antichrist“ im Aufwind: Wer ist der Typ bitte?
Alkoholfrei im Trend
2025 war kein „prickelndes“ Jahr für Sektbranche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf