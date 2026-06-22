Extra dünn, besonders zart und in drei Sorten erhältlich: Mit den neuen Cabanossi Sticksies bringt Wiesbauer frischen Schwung ins Snack-Regal.
Wer gerne herzhaft snackt, darf sich auf eine spannende Neuheit freuen: Mit den Cabanossi Sticksies präsentiert Wiesbauer eine moderne Interpretation seines beliebten Klassikers. Die neuen Knabber-Stangerl wurden speziell für alle entwickelt, die unkomplizierten Genuss für unterwegs, im Büro oder zuhause suchen.
Der Klassiker neu gedacht
Das Besondere an den Cabanossi Sticksies: Sie sind Wiesbauers erste Dauerwurst-Stangerl ohne Haut und kommen im extra dünnen Kaliber. Dadurch überzeugen sie mit einem besonders zarten Biss und einem feinen Geschmackserlebnis. Die Rezeptur orientiert sich an der beliebten Wiesbauer Cabanossi und wird aus streng kontrolliertem Schweine- und Rindfleisch hergestellt sowie leicht geräuchert.
Für Abwechslung sorgen gleich drei Varianten:
Die praktische 80-Gramm-Packung enthält acht Sticksies und eignet sich perfekt zum Teilen – oder einfach zum Selbergenießen.
Der ideale Begleiter für jeden Moment
Ob beim Wandern, auf Reisen, als Snack im Büro oder beim gemütlichen Fernsehabend: Die Cabanossi Sticksies passen in jede Alltagssituation. Dank ihrer ungekühlten Haltbarkeit von 56 Tagen sind sie jederzeit griffbereit und sorgen genau dann für Genuss, wenn der kleine Hunger kommt.
Wiesbauer macht den Moment ein Bissen besser
Die Einführung der Cabanossi Sticksies ist Teil der neuen Wiesbauer-Markenkampagne „Macht deinen Moment ein Bissen besser“. Damit rückt die österreichische Traditionsmarke jene kleinen Genussmomente in den Mittelpunkt, die den Alltag besonders machen. Ob Jause nach der Wanderung, Grillabend mit Freunden oder Snack zwischendurch – Wiesbauer möchte zeigen, dass oft schon ein kleiner Bissen reicht, um einen Moment noch besser zu machen.
Mit den neuen Cabanossi Sticksies verbindet Wiesbauer einmal mehr Tradition, Innovationskraft und österreichischen Genuss – und liefert den perfekten Snack für die nächste kleine Auszeit.