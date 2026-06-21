Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausflugstipps

Kärntens Naturjuwele: Vom Bergsee bis zum Badesee

Kärnten
21.06.2026 12:00
Der Kraiger See liegt nördlich von St. Veit – ein kleines Naturjuwel, das zum Entspannen und ...
Der Kraiger See liegt nördlich von St. Veit – ein kleines Naturjuwel, das zum Entspannen und Genießen einlädt.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Kärnten gilt als echtes Paradies für Wasserliebhaber: Vom warmen Badesee bis zum klaren Berggewässer bietet die Region beeindruckende Vielfalt, Naturerlebnisse und Erholung. 

0 Kommentare

Ob still und romantisch oder lebhaft und voller Badespaß – Kärntens Seenlandschaft begeistert Einheimische sowie unzählige Touristen. Während der Wörthersee weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, finden sich aber noch zahlreiche weitere Naturjuwelen, die mit ihrer Einzigartigkeit beeindrucken.

Mit mehr als 1270 stehenden Gewässern zählt Kärnten zu den seenreichsten Regionen Österreichs. Der Großteil unserer Seen verfügt über Trinkwasserqualität und viele bestechen durch ihr kristallklares Wasser.Vom warmen Badesee mit mediterranem Flair bis hin zum schillernden Bergsee bietet Kärnten für jeden Geschmack das passende Naturerlebnis.

Klettersteig am höchsten Bergsee
Knapp die Hälfte aller Kärntner Seen liegt auf über 1000 Meter Seehöhe. Der höchstgelegene See des Landes ist der Eissee auf rund 2800 Metern Seehöhe direkt am Mölltaler Gletscher.

Über dem Lesachtal liegt der Wolayersee, welcher von der beeindruckenden Bergwelt der Karnischen ...
Über dem Lesachtal liegt der Wolayersee, welcher von der beeindruckenden Bergwelt der Karnischen Alpen umgeben ist.(Bild: Christian Krall)
Am Fuße der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern liegt der drittgrößte See Kärntens: Der ...
Am Fuße der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern liegt der drittgrößte See Kärntens: Der smaragdgrüne Ossiacher See.(Bild: Ossiacher See Schifffahrt)
Der Weißensee ist so klar, dass teils bis zu 40 Meter in die Tiefe geblickt werden kann.
Der Weißensee ist so klar, dass teils bis zu 40 Meter in die Tiefe geblickt werden kann.(Bild: Christian Krall)
Der Falkertsee liegt in den westlichen Gurk- taler Alpen, in 1872 Metern Seehöhe.
Der Falkertsee liegt in den westlichen Gurk- taler Alpen, in 1872 Metern Seehöhe.(Bild: Christian Krall)

Der größte Bergsee Kärntens ist der Wangenitzsee im Nationalpark Hohe Tauern. Mit einer Fläche von rund 22 Hektar beeindruckt er durch seine alpine Kulisse. Zwischen ihm und dem Kreuzsee führt sogar ein Klettersteig samt imposanter Hängebrücke.

Klopeiner See: wärmster Badesee Europas
Große und kleine Seen laden zum Planschen einAls höchstgelegener Badesee Kärntens gilt hingegen der Weißensee (929 Meter Seehöhe), dessen Wassertemperatur im Sommer angenehme 26 Grad Celsius erreichen kann. Zu den vier größten Seen Kärntens zählen der Wörthersee, der Millstätter See, der Ossiacher See und der Weißensee, sie alle locken Jahr für Jahr unzählige Besucher an – gelten als Grundsäule der gesamten Tourismusbranche.

Daten & Fakten

  • Kärntens größter Badesee ist der Wörthersee mit einer Fläche von 19,4 Quadratkilometern.
  • Der tiefste und wasserreichste See ist der Millstätter See mit einer maximalen Tiefe von 141 Metern.
  • Der wärmste See in unserem Land ist der Klopeiner See, welcher im Sommer bis zu 29 Grad Celsius erreicht.
  • Der höchstgelegene Bergsee ist der Eissee auf rund 2800 Metern Seehöhe. 

 Aber auch kleinere Gewässer laden zum Sprung ins kühle Nass. Wie etwa der Südkärntner Pirkdorfer See mit einer maximalen Tiefe von 3,5 Metern oder der Flatschacher See, welcher im Sommer Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad Celsius erreichen kann. Mit seinen bis zu 29 Grad gilt der Klopeiner See sogar als einer der wärmsten Badeseen Europas.

Kärnten ist ein wahres Seenparadies
Viele der Kärntner Seen präsentieren sich in karibischem Türkisblau. Dafür verantwortlich sind winzige Kalkpartikel, die durch Algen entstehen und im Wasser schwimmen. Sie reflektieren das einfallende Sonnenlicht, bevor sie langsam zu Boden gleiten.

Eines haben alle heimischen Seen gemeinsam: Sie verbinden Natur, Erholung und beeindruckende Landschaften zu einem einzigartigen Erlebnis. Damit bleibt Kärnten ein wahres Seenparadies.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.06.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
114.125 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
101.142 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
97.366 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1826 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1472 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1110 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Kärnten
Ausflugstipps
Kärntens Naturjuwele: Vom Bergsee bis zum Badesee
Krone Plus Logo
Widerstand der Bürger
380-kV: „Vielleicht sind wir das gallische Dorf“
Regen, Wind und Hagel
„Weiße Wand“: Über 50 Feuerwehreinsätze am Abend
Kärnten profitiert
Fuga 300: Mit dem Fahrrad vom Gletscher ans Meer
Top-Konzerte & Party
Festival-Stimmung pur auf Moosburger Schlosswiese
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf