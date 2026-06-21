Kärntens Naturjuwele: Vom Bergsee bis zum Badesee

Aber auch kleinere Gewässer laden zum Sprung ins kühle Nass. Wie etwa der Südkärntner Pirkdorfer See mit einer maximalen Tiefe von 3,5 Metern oder der Flatschacher See, welcher im Sommer Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad Celsius erreichen kann. Mit seinen bis zu 29 Grad gilt der Klopeiner See sogar als einer der wärmsten Badeseen Europas.