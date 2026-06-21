Kärntens Naturjuwele: Vom Bergsee bis zum Badesee

Kärnten gilt als echtes Paradies für Wasserliebhaber: Vom warmen Badesee bis zum klaren Berggewässer bietet die Region beeindruckende Vielfalt, Naturerlebnisse und Erholung.
Ob still und romantisch oder lebhaft und voller Badespaß – Kärntens Seenlandschaft begeistert Einheimische sowie unzählige Touristen. Während der Wörthersee weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, finden sich aber noch zahlreiche weitere Naturjuwelen, die mit ihrer Einzigartigkeit beeindrucken.
Mit mehr als 1270 stehenden Gewässern zählt Kärnten zu den seenreichsten Regionen Österreichs. Der Großteil unserer Seen verfügt über Trinkwasserqualität und viele bestechen durch ihr kristallklares Wasser.Vom warmen Badesee mit mediterranem Flair bis hin zum schillernden Bergsee bietet Kärnten für jeden Geschmack das passende Naturerlebnis.
Klettersteig am höchsten Bergsee
Knapp die Hälfte aller Kärntner Seen liegt auf über 1000 Meter Seehöhe. Der höchstgelegene See des Landes ist der Eissee auf rund 2800 Metern Seehöhe direkt am Mölltaler Gletscher.
Der größte Bergsee Kärntens ist der Wangenitzsee im Nationalpark Hohe Tauern. Mit einer Fläche von rund 22 Hektar beeindruckt er durch seine alpine Kulisse. Zwischen ihm und dem Kreuzsee führt sogar ein Klettersteig samt imposanter Hängebrücke.
Klopeiner See: wärmster Badesee Europas
Große und kleine Seen laden zum Planschen einAls höchstgelegener Badesee Kärntens gilt hingegen der Weißensee (929 Meter Seehöhe), dessen Wassertemperatur im Sommer angenehme 26 Grad Celsius erreichen kann. Zu den vier größten Seen Kärntens zählen der Wörthersee, der Millstätter See, der Ossiacher See und der Weißensee, sie alle locken Jahr für Jahr unzählige Besucher an – gelten als Grundsäule der gesamten Tourismusbranche.
Aber auch kleinere Gewässer laden zum Sprung ins kühle Nass. Wie etwa der Südkärntner Pirkdorfer See mit einer maximalen Tiefe von 3,5 Metern oder der Flatschacher See, welcher im Sommer Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad Celsius erreichen kann. Mit seinen bis zu 29 Grad gilt der Klopeiner See sogar als einer der wärmsten Badeseen Europas.
Kärnten ist ein wahres Seenparadies
Viele der Kärntner Seen präsentieren sich in karibischem Türkisblau. Dafür verantwortlich sind winzige Kalkpartikel, die durch Algen entstehen und im Wasser schwimmen. Sie reflektieren das einfallende Sonnenlicht, bevor sie langsam zu Boden gleiten.
Eines haben alle heimischen Seen gemeinsam: Sie verbinden Natur, Erholung und beeindruckende Landschaften zu einem einzigartigen Erlebnis. Damit bleibt Kärnten ein wahres Seenparadies.
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