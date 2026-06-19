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Riesige Öko-Aktion

Frühlingsputz: „Danke“ an die vielen Helfer

Niederösterreich
19.06.2026 14:00
Nadine Spitzbart und Thomas Pöll (beide Abfallberater in Klosterneuburg), ...
Nadine Spitzbart und Thomas Pöll (beide Abfallberater in Klosterneuburg), Umweltverbände-Präsident Christian Macho, Agota Pichler, Gewinnerin aus dem Verbandsgebiet Klosterneuburg, Landesvize sTephan Pernkopf und Thomas Kasper, Obmann der Wirtschaftskammer Österreich für den Fachverband Ressourcenmanagement.(Bild: Sophie Balber)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Erfolgsbilanz in Niederösterreich: 2000 Tonnen Abfall wurden in den vergangenen 20 Jahren aus Wäldern, Wiesen und Bächen entfernt. Auch heuer wurden verdiente Müllsammler in St. Pölten ausgezeichnet.

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Was vor zwei Jahrzehnten als gemeinsame Aufräumaktion begann, ist längst zu einer Bewegung der Herzen geworden: Beim heimischen Frühjahrsputz haben seit 2006 Hunderttausende Menschen gezeigt, dass Umweltschutz oft mit einer einfachen Geste beginnt – dem Aufheben von achtlos weggeworfenem Müll.

Zitat Icon

Der Frühjahrsputz ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Wir können vieles möglich machen, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken. Danke dafür! 

Stephan Pernkopf, Landesvize und Umweltlandesrat

Von den Donau-Auen bis ins Waldviertel, von den Weinbergen bis zu den Wiener Alpen: Jahr für Jahr ziehen Freiwillige mit Handschuhen, Müllsäcken und viel Idealismus hinaus in die Natur. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rund 2000 Tonnen Abfall wurden in 20 Jahren aus Wäldern, Wiesen, Bächen und Straßenrändern entfernt – eine gewaltige Menge, die eigentlich niemals dort hätte landen dürfen.

51.000 Freiwillige waren heuer aktiv
Zum Jubiläum zog man im ORF-Landesstudio Niederösterreich Bilanz. Die Zahlen beeindrucken: Allein heuer beteiligten sich rund 51.000 Menschen an etwa 1000 Sammelaktionen. Dabei wurden 159 Tonnen Müll eingesammelt. Zwischen Dosen, Flaschen und Verpackungen tauchten immer wieder kuriose Fundstücke auf – von alten Badewannen bis zu ausrangierten Toiletten.

NÖ-Umweltverbände-Chef Christian Macho, Matthias Weichhart, Gewinner aus dem Gebiet ...
NÖ-Umweltverbände-Chef Christian Macho, Matthias Weichhart, Gewinner aus dem Gebiet Abfallwirtschaft Stadt St. Pölten und Landesvize Stephan Pernkopf.(Bild: Sophie Balber)

„Unser Frühjahrsputz zeigt seit 20 Jahren, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken“, betonte Landesvize Stephan Pernkopf. Tatsächlich ist die Aktion weit mehr als eine Müllsammlung. Sie ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Verantwortung für die Natur keine Frage des Alters, sondern der Haltung ist.

Schulen, Vereine und Familien
Besonders berührend: Hinter jeder der 14.000 Sammelaktionen stehen Geschichten von Schulklassen, Vereinen, Familien und Nachbarn, die ihrer Heimat etwas zurückgeben wollten. Gemeinsam haben sie Niederösterreich nicht nur sauberer, sondern auch ein Stück lebenswerter gemacht.

Als Dankeschön wurden beim Jubiläumsfest 25 engagierte Teilnehmer mit Preisen wie E-Bikes, Klimatickets und Kurzurlauben ausgezeichnet. Die eigentliche Belohnung aber liegt woanders: in einer Landschaft, die wieder aufatmen kann – und in dem Wissen, dass Hunderttausende Menschen bereit sind, für ihre Umwelt Verantwortung zu übernehmen. 

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