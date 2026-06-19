Frühlingsputz: „Danke“ an die vielen Helfer

Von den Donau-Auen bis ins Waldviertel, von den Weinbergen bis zu den Wiener Alpen: Jahr für Jahr ziehen Freiwillige mit Handschuhen, Müllsäcken und viel Idealismus hinaus in die Natur. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rund 2000 Tonnen Abfall wurden in 20 Jahren aus Wäldern, Wiesen, Bächen und Straßenrändern entfernt – eine gewaltige Menge, die eigentlich niemals dort hätte landen dürfen.