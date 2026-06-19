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FPÖ-Landbauer: „Das Budget des Möglichen“

Niederösterreich
19.06.2026 16:00
(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Es regiert der Rotstift! 380 Millionen Euro müssen im Doppelbudget 2027/28 des Landes Niederösterreich eingespart werden. Regierungsmitglied und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) meint dazu, dass es sich um ein „verantwortungsvolles“ Zahlenwerk handle. 

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Obwohl er selbst in seinem Ressort 40 Millionen Euro beim Straßenbau – bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es keine Kürzung – im Doppel-Sparbudget 2027/28 einsparen muss, sieht Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) das Zahlenwerk positiv.

 „Dieses Budget ist ein verantwortungsvolles. Gerade in Zeiten des bundespolitischen Wirtschaftsstillstandes ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch kommende Generationen ein handlungsfähiges Niederösterreich vorfinden“, erklärt Landbauer.

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Trotz Konsolidierung werden in seinem Ressort alle laufenden Großprojekte im Straßenbereich umgesetzt – vom Ringschluss Wiener Neustadt über die Donaubrücken bis hin zur Umfahrung Großglobnitz im Waldviertel. Landbauer: „Es wird keinen Baustopp geben. Gespart werden muss im laufenden Betrieb sowie bei einzelnen Bauvorhaben, die zeitlich verschoben werden können. Wir setzen klare Prioritäten.“ Auch für Radwege gibt es weniger Geld. Keine Einsparungen sind bei der Verkehrssicherheit geplant.

„Eigentum der Niederösterreicher“
Regierungsmitglied Landbauer abschließend: „Alles, was wir budgetpolitisch machen, machen wir mit dem Geld und mit dem Eigentum der Niederösterreicher. Die Menschen haben zu Recht den Anspruch, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Das bedeutet für uns: Sparen im System, den Stabilitätspakt einzuhalten und mittelfristig die schwarze Null im Auge zu behalten“

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