FPÖ-Landbauer: „Das Budget des Möglichen“

Trotz Konsolidierung werden in seinem Ressort alle laufenden Großprojekte im Straßenbereich umgesetzt – vom Ringschluss Wiener Neustadt über die Donaubrücken bis hin zur Umfahrung Großglobnitz im Waldviertel. Landbauer: „Es wird keinen Baustopp geben. Gespart werden muss im laufenden Betrieb sowie bei einzelnen Bauvorhaben, die zeitlich verschoben werden können. Wir setzen klare Prioritäten.“ Auch für Radwege gibt es weniger Geld. Keine Einsparungen sind bei der Verkehrssicherheit geplant.