Finanzlandesrat präsentiert „Budget des Machbaren“

„Alle Landesrätinnen und Landesräte mit an Bord“

Gerechnet haben inzwischen auch alle Landesrätinnen und Landesräte. Kasser: „Wir haben nur den Finanzrahmen vorgegeben. Wie und wo sie sparen ist ihnen überlassen.“ Fix sei aber, dass alle Ressorts mit an Bord seien. „Damit gehen wir in die Zukunft und halten, als erstes Bundesland mit einem exakten Fahrplan, den Stabilitätspakt des Bundes zu jeder Zeit ein“, so der Finanzlandesrat.