UEFA Draw
World Cup Qualifiers: ÖFB Women’s Team Knows Its Playoff Opponent
Austria’s women’s national soccer team will face Kosovo in October in the first round of the playoffs for the 2027 World Cup in Brazil.
Should the ÖFB squad win the two-leg series, they would face either Israel or Switzerland in late November or early December in the battle for a World Cup berth. This was determined by the draw for the European qualifying nations held Thursday in Nyon.
In the first phase, the Austrian women’s team finished third in their League A group behind Germany and Norway—who had already qualified as group winners—and ahead of Slovenia. This secured Lars Söndergaard’s team a spot in the playoffs. The ÖFB team, led by captain Sarah Puntigam, will first play away against Kosovo—which finished first in a League C group—between October 7 and 13.
The decisive second leg will take place in front of a home crowd. There has never before been an international match against Kosovo, which is ranked 85th in the current world rankings—62 places behind Austria. If they are successful, their second-round opponent between November 26 and December 5 will be either Israel or Switzerland.
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