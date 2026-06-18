AMS Lienz erneut beste Geschäftsstelle in Tirol

Wiederholte Auszeichnung „hat viel mit Kontinuität zu tun“

Das AMS in Lienz wurde nun zum dritten Mal in Folge zur besten Geschäftsstelle in Tirol gekürt. Laut Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger „hat das viel mit Kontinuität zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten. Genau unter diesen Bedingungen entscheidet sich, wie gut Vermittlung, Beratung und Qualifizierung ineinandergreifen“.