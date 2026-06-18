Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Award verliehen

AMS Lienz erneut beste Geschäftsstelle in Tirol

Tirol
18.06.2026 20:00
AMS-Vorstand Johannes Kopf (re.) und Tirols Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger ...
AMS-Vorstand Johannes Kopf (re.) und Tirols Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger (3. v. re.) streuten der Geschäftsstelle Rosen.(Bild: AMS Österreich)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Freude herrscht dieser Tag bei der Belegschaft der AMS-Geschäftsstelle in Lienz. Zum dritten Mal in Folge wurde sie beim „Best of AMS-Award“ ausgezeichnet. Und zwar als beste Geschäftsstelle in Tirol. 

0 Kommentare

Bei dem Award handelt es sich um eine österreichweite Auszeichnung des Arbeitsmarktservice Österreich, die jährlich für herausragende Leistungen von Geschäftsstellen vergeben wird. Die Bewertung basiert auf der sogenannten „Balanced Scorecard“ und berücksichtigt sowohl Kundenzufriedenheit, Effizienz der Vermittlung und Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Erreichung arbeitsmarktpolitischer Ziele.

Die Geschäftsstellen werden innerhalb ihres Bundeslandes sowie auch österreichweit verglichen.

Zitat Icon

Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten.

Sabine Platzer-Werlberger

Wiederholte Auszeichnung „hat viel mit Kontinuität zu tun“
Das AMS in Lienz wurde nun zum dritten Mal in Folge zur besten Geschäftsstelle in Tirol gekürt. Laut Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger „hat das viel mit Kontinuität zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten. Genau unter diesen Bedingungen entscheidet sich, wie gut Vermittlung, Beratung und Qualifizierung ineinandergreifen“.

Lesen Sie auch:
17.882 Personen in Tirol waren mit Stand Ende Mai arbeitslos.
17.882 Arbeitslose
Tourismus, Gesundheit und Pflege als Jobmotor
01.06.2026

Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent
Mit den Ergebnissen bezieht sich die Geschäftsführerin unter anderem auf die folgenden:

  • Trotz wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2025 bei 4,2 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau vieler urbaner Arbeitsmarktregionen.
  • Seit dem Jahr 2015 ist die unselbstständige Beschäftigung im Bezirk Lienz um 9,9 Prozent gestiegen.
  • Mit Ausnahme der Corona-Jahre sank die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen seit 2015 kontinuierlich um 58,3 Prozent.

Übrigens: Zusätzlich zum Top-Ranking in Tirol erreichte das AMS Lienz im Österreichvergleich den 13. Rang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.657 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
161.112 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
104.624 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1802 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
815 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf