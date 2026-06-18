AMS Lienz erneut beste Geschäftsstelle in Tirol

Freude herrscht dieser Tag bei der Belegschaft der AMS-Geschäftsstelle in Lienz. Zum dritten Mal in Folge wurde sie beim „Best of AMS-Award“ ausgezeichnet. Und zwar als beste Geschäftsstelle in Tirol.
Bei dem Award handelt es sich um eine österreichweite Auszeichnung des Arbeitsmarktservice Österreich, die jährlich für herausragende Leistungen von Geschäftsstellen vergeben wird. Die Bewertung basiert auf der sogenannten „Balanced Scorecard“ und berücksichtigt sowohl Kundenzufriedenheit, Effizienz der Vermittlung und Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Erreichung arbeitsmarktpolitischer Ziele.
Die Geschäftsstellen werden innerhalb ihres Bundeslandes sowie auch österreichweit verglichen.
Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten.
Sabine Platzer-Werlberger
Wiederholte Auszeichnung „hat viel mit Kontinuität zu tun“
Das AMS in Lienz wurde nun zum dritten Mal in Folge zur besten Geschäftsstelle in Tirol gekürt. Laut Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger „hat das viel mit Kontinuität zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten. Genau unter diesen Bedingungen entscheidet sich, wie gut Vermittlung, Beratung und Qualifizierung ineinandergreifen“.
Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent
Mit den Ergebnissen bezieht sich die Geschäftsführerin unter anderem auf die folgenden:
Übrigens: Zusätzlich zum Top-Ranking in Tirol erreichte das AMS Lienz im Österreichvergleich den 13. Rang.
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