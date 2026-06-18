Ruf nach Gehaltsobergrenze bei Pendlerpauschale

Größtes Stück für Besserverdiener

Vier von zehn Menschen, die in den Genuss der Pendlerpauschale kamen, hatten einen Arbeitsweg von zwei bis 19 Kilometern, informiert der VCÖ weiter. „Es ist nicht schlüssig, warum nach wie vor sehr gut Verdienende von der Pendlerförderung das größte Stück erhalten“, kritisiert VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Es solle eine Gehaltsobergrenze für den Bezug dieser Förderung eingeführt werden.