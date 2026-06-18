Pkw überschlug sich: Zwei junge Steirer verletzt

Glück im Unglück hatten ein 19-jähriger Autofahrer und seine 17-jährige Beifahrerin Mittwochabend auf der B 72 bei Birkfeld. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Radweg liegen. Beide wurden verletzt, konnten das Fahrzeug jedoch selbst verlassen.