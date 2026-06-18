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Auto landete am Radweg

Pkw überschlug sich: Zwei junge Steirer verletzt

Steiermark
18.06.2026 08:19
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Glück im Unglück hatten ein 19-jähriger Autofahrer und seine 17-jährige Beifahrerin Mittwochabend auf der B 72 bei Birkfeld. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Radweg liegen. Beide wurden verletzt, konnten das Fahrzeug jedoch selbst verlassen.

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Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B 72 in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 17-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.

Im Bereich des Straßenkilometers 46,800 verlor der Lenker in einer  Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und touchierte mehrere Verkehrszeichen sowie Verkehrsleiteinrichtungen.

Anschließend kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, wurde über eine Böschung geschleudert, überschlug sich und kam nach rund 50 Metern auf dem neben der Straße verlaufenden Radweg zum Stillstand.

Unfallursache noch unbekannt
Der 19-Jährige setzte selbst die Rettungskette in Gang. Beide Insassen konnten das stark beschädigte Fahrzeug eigenständig verlassen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte das Rote Kreuz Weiz den Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz. Die Beifahrerin wurde mit ebenfalls unbestimmten Verletzungen in die Universitätsklinik Graz eingeliefert.

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Ursache für den Kontrollverlust ist Gegenstand der Ermittlungen.

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