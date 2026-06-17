Krone Sport-News

Sorge um Stefan Posch ++ Sturm muss auf die Insel

Sport-Studio
17.06.2026 15:33
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Sorge um Stefan Posch nach dem WM-Auftaktsieg gegen Jordanien, Red Bull Salzburg gibt den neuen Trainer bekannt und Sturm, Rapid und die Austria kennen ihre europäischen Quali-Gegner – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 17. Juni. 

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