Afrikaner ärgern bei ihrer Rekord-WM die „Großen“

Doppelt so viele Teams aus Afrika wie 2022

Auch die WM 2026 ist für Afrika bereits historisch: Noch nie hatten zehn afrikanische Länder, von denen viele durch eine kompakte Defensive den Weg zum Erfolg suchen und finden, an einer WM teilgenommen. 2022 waren es fünf gewesen, nun sind es zehn. Von denen Südafrika (0:2 gegen Mexico), Tunesien (1:5 gegen Schweden), der Senegal (1:3 gegen Frankreich) und Algerien (0:3 gegen Argentinien) bei ihren Auftaktspielen nicht anschreiben konnten, Ägypten beim 1:1 gegen Belgien sehr wohl.