Mitmach-Budget: Die Brigittenau gestaltet mit

Politik beginnt im Gespräch

Für Christine Dubravac-Widholm steht fest: Gute Bezirkspolitik entsteht vor allem durch den direkten Kontakt mit den Menschen.

Wer aufmerksam zuhört, erfährt oft mehr als aus offiziellen Anliegen oder Beschwerden hervorgeht. Gerade die Themen zwischen den Zeilen seien es, die langfristig Verbesserungen für den Bezirk ermöglichen.

Mit dem Mitmach-Budget und der Roadshow setzt die Brigittenau deshalb auf einen einfachen Grundsatz: Wer hier lebt, soll auch mitgestalten können. Denn die besten Ideen für einen Bezirk kommen oft direkt aus der Nachbarschaft.

Wann und wo der direkte Austausch mit den Menschen im Bezirk stattfindet und welche Ideen die Brigittenau künftig prägen könnten, können Sie im Interview auf krone.at sowie auf Krone TV am 21. Juni um 12:10 Uhr und am 22. Juni um 10:50 Uhr ansehen.