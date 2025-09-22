Die Brigittenau setzt auf Sicherheit und Nähe

Ärzte im Grätzel

Auch bei der Gesundheit hat sich vieles verbessert. „Vor drei Jahren haben wir gezittert, dass viele Ordinationen schließen. Heute haben wir drei Primärversorgungszentren, neue Fachärzte und das Lorenz-Böhler-Spital wird neu aufgebaut.“ Familien profitieren von kurzen Wegen zu Kinderärzten, Senioren von barrierefreien Praxen. Für Dubrowac-Widholm ist klar: „Umso näher die Versorgung ist, desto eher wird sie genutzt.“