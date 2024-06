So schützt die Brigittenau die Biodiversität

Das Klimaschutzministerium legt heuer einen Fokus auf die Schutzgebiete in Österreich. Im Stadtbezirk Brigittenau wird deshalb ein Biodiversitätsprojekt zum Erhalt der Artenvielfalt gefördert. Was es damit auf sich hat und was Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm noch für den 20. Wiener Gemeindebezirk geplant hat, erfahren Sie im Interview mit krone.tv.