Abschied von Red Bull Salzburgs Kapitän ist fix

Nach drei Jahren werden sich die Wege von Red Bull Salzburg und Mads Bidstrup zu trennen. Wie die französische L‘Equipe berichtet, ist der Wechsel des Dänen zu Ligue-1-Klub Olympique Lyon durch. Der 25-Jährige soll einen Langzeitvertrag unterschreiben.
„Es war ein tolles Kapitel für mich als Person und Spieler“ – das sagte Mads Bidstrup nach dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison. Auf seine kryptische Aussage angesprochen, ruderte der Kapitän des FC Red Bull Salzburg noch zurück. Schließlich klang das schon ganz schön nach Abschied. „Das würde ich nicht sagen. Das war das beste Kapitel meiner Karriere und ich wäre glücklich, hierzubleiben.“
Zweistellige Millionensumme an Ablöse
Dreieinhalb Wochen später steht der Däne jetzt tatsächlich vor dem Abgang. Wie die französische L‘Equipe berichtet, ist der Wechsel des 25-Jährigen zu Olympique Lyon aus der Ligue 1 beschlossene Sache.
Der Klub, der im vergangenen Herbst gegen Salzburg in der Europa League mit 2:0 gewann, soll eine Ablösesumme von etwas mehr als 10 Millionen Euro (ohne Boni) zahlen. Bidstrup, der seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg im Oktober noch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert hatte, unterschrieb laut des Medienberichts ein Arbeitspapier bis Juni 2031.
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