Abschied von Red Bull Salzburgs Kapitän ist fix

„Es war ein tolles Kapitel für mich als Person und Spieler“ – das sagte Mads Bidstrup nach dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison. Auf seine kryptische Aussage angesprochen, ruderte der Kapitän des FC Red Bull Salzburg noch zurück. Schließlich klang das schon ganz schön nach Abschied. „Das würde ich nicht sagen. Das war das beste Kapitel meiner Karriere und ich wäre glücklich, hierzubleiben.“