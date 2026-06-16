Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Medienbericht

Abschied von Red Bull Salzburgs Kapitän ist fix

Bundesliga
16.06.2026 04:33
Red Bull Salzburgs Kapitän Mads Bidstrup steht vor dem Wechsel zu Lyon.
Red Bull Salzburgs Kapitän Mads Bidstrup steht vor dem Wechsel zu Lyon.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Nach drei Jahren werden sich die Wege von Red Bull Salzburg und Mads Bidstrup zu trennen. Wie die französische L‘Equipe berichtet, ist der Wechsel des Dänen zu Ligue-1-Klub Olympique Lyon durch. Der 25-Jährige soll einen Langzeitvertrag unterschreiben. 

0 Kommentare

„Es war ein tolles Kapitel für mich als Person und Spieler“ – das sagte Mads Bidstrup nach dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison. Auf seine kryptische Aussage angesprochen, ruderte der Kapitän des FC Red Bull Salzburg noch zurück. Schließlich klang das schon ganz schön nach Abschied. „Das würde ich nicht sagen. Das war das beste Kapitel meiner Karriere und ich wäre glücklich, hierzubleiben.“

Mads Bidstrup war lange Zeit im Mittelfeld von Red Bull Salzburg gesetzt.
Mads Bidstrup war lange Zeit im Mittelfeld von Red Bull Salzburg gesetzt.(Bild: AP/Manu Fernandez)

Zweistellige Millionensumme an Ablöse
Dreieinhalb Wochen später steht der Däne jetzt tatsächlich vor dem Abgang. Wie die französische L‘Equipe berichtet, ist der Wechsel des 25-Jährigen zu Olympique Lyon aus der Ligue 1 beschlossene Sache.

Lesen Sie auch:
Sota Kitano (re.) und Salzburg kennen ihre Testspielgegner.
Vorbereitungsstart
Salzburg testet gegen Champions-League-Sieger
15.06.2026

Der Klub, der im vergangenen Herbst gegen Salzburg in der Europa League mit 2:0 gewann, soll eine Ablösesumme von etwas mehr als 10 Millionen Euro (ohne Boni) zahlen. Bidstrup, der seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg im Oktober noch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert hatte, unterschrieb laut des Medienberichts ein Arbeitspapier bis Juni 2031. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
16.06.2026 04:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
133.493 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
114.196 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
91.677 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1381 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1245 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
996 mal kommentiert
Mehr Bundesliga
Laut Medienbericht
Abschied von Red Bull Salzburgs Kapitän ist fix
Sport Tv Logo
Legionär soll andocken
Beim GAK könnte bald wieder Samba getanzt werden!
Sport Tv Logo
Quali-Auslosung naht
Zeit drängt! Bei Sturm geht es ans Eingemachte
Sport Tv Logo
Lustenau-Sportchef:
„Wollen uns in der Bundesliga nicht verstecken“
Bald erster Prozess
Justiz sprengt rechtsradikale Fanszene

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf