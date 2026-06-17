Mann und Katze von Balkondach gerettet

Nachdem sein Haustier auf das Vordach eines Balkons in Hohenems (Vorarlberg) geklettert war, stieg ein 26-Jähriger dem Vierbeiner nach. Die waghalsige Aktion endete für beide in einer Notlage, aus der sie die Feuerwehr befreien musste.
Zugetragen hat sich der tierische Einsatz laut Informationen der Polizei am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr in der Hohenemser Baumgartenstraße. Ein junger Mann hatte bemerkt, dass seine Katze auf das Balkondach gelangt war. Kurzerhand stieg er dem Tier über eine Dachluke nach und sprang anschließend auf das darunterliegende Balkondach.
Mit Stehleiter geborgen
Dort saßen der Besitzer und sein Stubentiger schließlich fest. Die alarmierte Feuerwehr Hohenems musste anrücken, um die beiden mittels einer Stehleiter in Sicherheit zu bringen. Bei dem verwegenen Manöver hatte sich der 26-Jährige mehrere Schnittverletzungen an Armen und Händen zugezogen. Diese wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt. Im Einsatz standen die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und rund 20 Kräften, das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen und drei Helfern sowie zwei Polizisten.
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