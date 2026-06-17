Mann und Katze von Balkondach gerettet

Mit Stehleiter geborgen

Dort saßen der Besitzer und sein Stubentiger schließlich fest. Die alarmierte Feuerwehr Hohenems musste anrücken, um die beiden mittels einer Stehleiter in Sicherheit zu bringen. Bei dem verwegenen Manöver hatte sich der 26-Jährige mehrere Schnittverletzungen an Armen und Händen zugezogen. Diese wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt. Im Einsatz standen die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und rund 20 Kräften, das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen und drei Helfern sowie zwei Polizisten.