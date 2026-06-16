For 1.5 million euros
GAK Star Harakaté Set to Join Champions LASK
A major transfer bombshell in Austria’s Bundesliga: GAK will likely have to do without offensive all-rounder Ramiz Harakaté next season, as the Frenchman is set to join champions LASK in Upper Austria!
Harakaté joined the “Red Jackets” from second-division club St. Pölten last season and, after a brief adjustment period, became an indispensable offensive force. With his 11 goals, the 23-year-old even outscored the team’s designated center forward and captain, Daniel Maderner (8).
New GAK Record Transfer
According to information from Sky Sport Austria, the transfer fee is said to amount to approximately 1.5 million euros—which, for GAK at least, is of historic significance: Harakaté thus becomes the club’s new record transfer. Even ahead of Mario Bazina, who moved from Graz to SK Rapid in early 2006.
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