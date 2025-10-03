Junger Steirer klagt Rumäniens „Polit-Mafia“ an

Julian Kalcher will sich mit dem „mafiösen, korrupten politischen System“ aber nicht abfinden: „Wir kämpfen, das darf nicht Schule machen!“ Deshalb hat der bald 28-Jährige eine Anzeige bei der europäischen Staatsanwaltschaft, die auch Ermittlungen aufgenommen hat, erstattet. Da der Schaden in Österreich – auch eine Wiener Firma sowie ein deutscher Vertragspartner sind betroffen – entstanden ist, ist auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeschaltet.