Solar-Millionenkrimi mit Politiker und Priester

Wie die „Krone“ Anfang Oktober enthüllte, geht es im Kampf David gegen Goliath um mittlerweile – mit Zinsen – 23 Millionen Euro. Im Mittelpunkt der steirische Jungunternehmer Julian Kalcher (28), der schon mit 21 Jahren das Solar-Unternehmen Apfelland Energie in der kleinen steirischen Gemeinde St. Rupprecht/Raab gegründet hatte. Er liefert PV-Anlagen für sauberen Sonnenstrom in die ganze Welt.