Zillertalbahn wird durch neues System nun sicherer

Technologie hat auch die Kreuzungen „im Blick“

Die Sicherheit wird durch das funk- und satellitengestützte System ebenfalls erhöht, da die Fahrzeuge kontinuierlich von der Fahrdienstleitung aus überwacht werden können. Eingebunden wird das neue System auch bei 23 Eisenbahnkreuzungen. Der Zug kann diese nur dann überqueren, wenn die Anlage gesichert ist.