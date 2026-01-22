Hier gibt es das billigste Essen der ganzen Stadt

Ein wöchentlicher Lebensmitteleinkauf in Österreich kostet heute fast doppelt so viel wie im Jahr 2021. Mittlerweile können sich hierzulande über 300.000 Menschen keine ausgewogene Mahlzeit mehr leisten. Doch die Preise steigen weiter an. Während früher der Restaurantbesuch zum Alltag gehörte, ist er heute für viele eine bewusste Ausgabe, die gut überlegt sein will. In einem Restaurant im zweiten Bezirk gibt es seit Kurzem sogar ein „goldenes“ Schnitzel um satte 395 (!) Euro. Eine andere Preisklasse wird einem dafür im Gegenzug morgen geboten.