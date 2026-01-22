Hier gibt es das billigste Essen der ganzen Stadt

Vorteilswelt
Wien
22.01.2026 16:00
Viele junge Menschen haben mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Manche müssen sich sogar zweimal ...
Viele junge Menschen haben mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Manche müssen sich sogar zweimal überlegen, ob sie sich eine warme Mahlzeit leisten können.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV,)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die explodierenden Lebensmittelpreise sind für immer mehr Menschen eine Belastung, besonders für junge Leute und Studenten. Um gegen die Teuerung zu protestieren, gibt es deshalb morgen, am Freitag, für ein paar Stunden ein Mittagsmenü um bloß zwei Euro. Die „Krone“ weiß, wo man sich günstig den Magen vollschlagen kann.

Ein wöchentlicher Lebensmitteleinkauf in Österreich kostet heute fast doppelt so viel wie im Jahr 2021. Mittlerweile können sich hierzulande über 300.000 Menschen keine ausgewogene Mahlzeit mehr leisten. Doch die Preise steigen weiter an. Während früher der Restaurantbesuch zum Alltag gehörte, ist er heute für viele eine bewusste Ausgabe, die gut überlegt sein will. In einem Restaurant im zweiten Bezirk gibt es seit Kurzem sogar ein „goldenes“ Schnitzel um satte 395 (!) Euro. Eine andere Preisklasse wird einem dafür im Gegenzug morgen geboten.

