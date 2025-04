Für Studenten gibt es 1000 Gemeindewohnungen

Alleine in Wien gibt es mehr als 193.000 Studenten. Diese sind von den stark steigenden Kosten beim Wohnen besonders betroffen. Laut Arbeiterkammer müssen Nachwuchsakademiker 43 Prozent vom Einkommen für ihre Wohnkosten aufwenden. In privater Miete – der häufigsten Wohnform – beträgt die Belastung sogar 49 Prozent. Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist also groß.