Wiener Schnitzel ade?

Sieben von zehn greifen zu Veggie-Alternativen

Klima
08.01.2026 10:00
Der Ersatz für Wurst, Steaks, Kalbsbraten und Schnitzerl müsse geschmacklich möglichst nahe an ...
Der Ersatz für Wurst, Steaks, Kalbsbraten und Schnitzerl müsse geschmacklich möglichst nahe an echtes Fleisch herankommen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Sonntags das „echte“ Schnitzel und unter der Woche das Ersatzfleisch? Für viele Österreicher ist das schon ein machbarer Kompromiss für weniger Fleischkonsum. Aber nur, wenn das vegane Schnitzel auch an den echten Geschmack herankommt. 

Das Wiener Schnitzel oder der Schweinsbraten werden wohl noch lange kulinarisches Kulturgut bleiben – aber immer öfter bekommt dieses pflanzliche Konkurrenz. Denn das schlechte Öko-Gewissen ist in Österreich mittlerweile kräftig portioniert. Laut aktuellem „YouGov-Fleischersatz“-Report wollen 32 Prozent ihren Fleischkonsum reduzieren.

Damit liegen wir knapp hinter der Schweiz (37 Prozent) und vor Deutschland (31 Prozent). Gleichzeitig greifen rund 70 Prozent der Menschen in diesen drei Ländern (in der sogenannten DACH-Region) zumindest gelegentlich zu vegetarischen oder veganen Wurstersatzprodukten. Auch in Österreich ist der Heißhunger auf Soja-, Erbsen- oder Lupinenprodukten längst kein Großstadt-Exot mehr, sondern auch am Land der Trend.

Stark verarbeitete Produkte unbeliebt
Aussehen, Verarbeitung und Produktbezeichnung spielen hierzulande eine größere Rolle als bei den Nachbarn. Die Kaufmotive sind klar: Umweltaspekte, Tierwohl und Gesundheit zählen zu den wichtigsten Gründen für den Griff zu Alternativen. Gleichzeitig bleiben Barrieren bestehen: Geschmack, Preis und stark verarbeitete Produkte bremsen den „grünen“ Appetit.

Die „Brand“-Analyse für mehr als 20 Fleischersatzsorten zeigt außerdem: Bekannt sind viele, gekauft werden deutlich weniger, regelmäßig gegessen noch weniger – echte Markentreue ist die Ausnahme. Fazit: Der schnitzelfreie Teller ist in Österreich angekommen, aber nicht als Ersatzreligion. „Es zeigt sich klar, es geht um Reduktion, nicht um Leberkäs-Askese! Sonntags das echte Kalb, unter der Woche die Veggie-Alternative – so könnte der österreichische Kompromiss aussehen“, schmunzelt der Wiener Ernährungswissenschafter Dr. Markus Metka.

