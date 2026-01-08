Sieben von zehn greifen zu Veggie-Alternativen

Die „Brand“-Analyse für mehr als 20 Fleischersatzsorten zeigt außerdem: Bekannt sind viele, gekauft werden deutlich weniger, regelmäßig gegessen noch weniger – echte Markentreue ist die Ausnahme. Fazit: Der schnitzelfreie Teller ist in Österreich angekommen, aber nicht als Ersatzreligion. „Es zeigt sich klar, es geht um Reduktion, nicht um Leberkäs-Askese! Sonntags das echte Kalb, unter der Woche die Veggie-Alternative – so könnte der österreichische Kompromiss aussehen“, schmunzelt der Wiener Ernährungswissenschafter Dr. Markus Metka.