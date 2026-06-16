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8 Upper Bodies on Ice

Package containing human body parts causes shock at FACC

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16.06.2026 11:47
The package containing the human remains arrived at FACC in St. Martin/I. in Upper Austria.
The package containing the human remains arrived at FACC in St. Martin/I. in Upper Austria.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

A shock for an employee in the receiving department at the Upper Austrian aircraft parts manufacturer FACC: Instead of the expected frozen resin parts, she discovered eight human torsos in a package!

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A large, sealed, and frozen package arrived at aircraft parts manufacturer FACC in St. Martin im Innkreis on Monday at 2:30 p.m. This did not raise any concerns at the receiving department, as they were expecting frozen prepregs—pre-impregnated fiber-matrix semi-finished products.

Eight human body parts in the package
But when the employee broke the seal and opened the package, she recoiled: Inside were not aircraft parts, but eight human torsos. The torsos were labeled as such and were also recognizable. Visibly shocked, she alerted her superiors.

Zitat Icon

There had been a mix-up at Munich Airport.

Statement von FACC

The package containing the body parts arrived at FACC in St. Martin/I. in Upper Austria.
The package containing the body parts arrived at FACC in St. Martin/I. in Upper Austria.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Ongoing legal proceedings
FACC immediately alerted the police, who began their investigation right away. There were no indications of a crime, and this was quickly confirmed. “There was a mix-up at Munich Airport,” FACC confirmed, declining to comment further and citing ongoing legal proceedings resulting from the error.

Packages Redirected
In the meantime, it has also been determined what happened: At Munich Airport, two packages that had both come from the United States were switched. The one intended for a research laboratory was forwarded to FACC, and the one intended for the Innviertel residents was apparently sent to the laboratory. The packages are now on their way to their original recipients.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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