Bankomatensprenger sprang aus dem zweiten Stock

Zwei wilde Anschläge

Eine fünfköpfige Bande aus Holland wird sich Mitte Juni im Landesgericht Wels zu verantworten haben, nachdem sie im Vorjahr in Wels und Gmunden zwei Bankfilialen in die Luft jagte. Wie die „Krone“ berichtete, hatte sie nach dem zweiten Coup ein Auto von Maturanten gestohlen und sich nach einigen Tagen im Versteck eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die erst mit einem schweren Unfall an einem bayrischen Kreisverkehr beendet wurde.