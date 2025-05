Bankomatsprenger raubten Fluchtauto von Schülern

Bei diesem Coup ging einiges schief, und trotzdem sind die vier Täter nun auf der Flucht. In der Nacht auf Freitag, gegen 2.45 Uhr, schreckte Zeugen beim Einkaufszentrum in Gmunden eine Explosion auf. Unbekannte hatten in einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Das ursprüngliche Fluchtauto der vier Täter wurde dabei so stark beschädigt, dass sie ohne Beute zu Fuß flüchteten.