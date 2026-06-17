Abstellen von Paketen im rechtlichen Check

Sich ein Paket einfach vor die Türe legen zu lassen, wenn man nicht zu Hause ist, ist praktisch. Was allerdings vielfach nicht bedacht wird: Die Sendung gilt damit als zugestellt, der Paketdienst ist somit von der Haftung befreit. Arbeiterkammer-Expertin Katharina Gruber erklärt die rechtlichen Hintergründe dazu.
Eine Abstellgenehmigung kann praktisch sein, da man nicht zu Hause sein muss, um das Paket entgegenzunehmen und Umwege zur Postfiliale vermeidet.
Eine Abstellgenehmigung gibt dem Paketdienst die Erlaubnis, die Sendung an einem bestimmten Ort – wie zum Beispiel vor der Wohnungstüre – abzustellen. Mit dieser Genehmigung sind Paketdienst und Online-Shops von der Haftung befreit und das Paket gilt damit als zugestellt. Die Empfängerin bzw. der Empfänger trägt dann das volle Risiko für Schäden oder Verluste. Wertsendungen oder RSa/b-Briefe sowie persönlich zuzustellende Sendungen dürfen nicht abgelegt werden.
Werden Pakete ohne Genehmigung vor der Türe abgestellt, verstoßen Zustellende gegen die gesetzlichen Bestimmungen. Geht das Paket dann verloren oder ist beschädigt, trägt das versendende Unternehmen die Verantwortung.
Verlust unverzüglich melden
Wichtig ist, den Schaden oder Verlust dem Online-Shop umgehend zu melden und eine erneute Lieferung oder den Austausch der beschädigten Ware zu verlangen.
Eine sichere Alternative zur Abstellgenehmigung ist, die Lieferung zu einer Abholstation umzuleiten.
Bei Fragen kann man sich an den Konsumentenschutz der AK Steiermark wenden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.