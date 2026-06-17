Abstellen von Paketen im rechtlichen Check

Eine Abstellgenehmigung gibt dem Paketdienst die Erlaubnis, die Sendung an einem bestimmten Ort – wie zum Beispiel vor der Wohnungstüre – abzustellen. Mit dieser Genehmigung sind Paketdienst und Online-Shops von der Haftung befreit und das Paket gilt damit als zugestellt. Die Empfängerin bzw. der Empfänger trägt dann das volle Risiko für Schäden oder Verluste. Wertsendungen oder RSa/b-Briefe sowie persönlich zuzustellende Sendungen dürfen nicht abgelegt werden.