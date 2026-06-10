Dienstverhinderung, wenn der Flug ausfällt?

Das Fernbleiben oder Zuspätkommen wird dann entschuldigt, wenn vorher alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden, um trotz des Flugausfalls pünktlich zu erscheinen. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht für eine verhältnismäßig kurze Zeit. Für die Beurteilung des konkreten Anspruchszeitraumes ist unter anderem zu berücksichtigen, von welcher Entfernung der oder die Beschäftigte zurückkehren muss.