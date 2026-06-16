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Austria Salzburg fehlen zum Start wichtige Spieler

Sport
16.06.2026 09:20
Austria Salzburg startet am Dienstag mit der Vorbereitung auf die kommende Saison.
Austria Salzburg startet am Dienstag mit der Vorbereitung auf die kommende Saison.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

Zweitligist Austria Salzburg bereitet sich ab Dienstag auf die kommende Saison vor. Zum Auftakt werden aber wichtige Spieler der vergangenen Spielzeit fehlen. Noch ist unklar, ob diese in der kommenden Saison weiterhin für die Violetten auflaufen.  

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Nur 39 Tage nach dem letzten Pflichtspiel in der zweiten Liga (2:2 gegen Lustenau) fällt bei Austria Salzburg schon der Startschuss für die neue Saison. Cheftrainer Christian Schaider bittet dabei seine Violetten zum Trainingsauftakt in Rif. „Wir sind alle motiviert, wieder voll einzusteigen“, freut sich der Bayer, der die Fußball-Auszeit mit einem dreiwöchigen USA-Urlaub verbracht hatte. „Das war richtig cool. Der Alltag hat uns jetzt aber wieder“, schmunzelte Schaider, der über die Entwicklung im Klub glücklich ist.

Sportboss Roland Kirchler und Trainer Christian Schaider schauen sich in den kommenden Wochen ...
Sportboss Roland Kirchler und Trainer Christian Schaider schauen sich in den kommenden Wochen auch den einen oder anderen Testspieler an.(Bild: Andreas Tröster)

„Ein wichtiger Schritt Richtung Professionalisierung“
Denn ab sofort wird es beim Stadtklub einmal in der Woche auch ein Vormittagstraining geben. „Das ist schon ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung. Zuletzt haben wir ja immer am Abend trainiert“, ist der Übungsleiter überzeugt. Heute noch nicht dabei sein wird neben Kapitän Luca Meisl wohl auch Sebastian Aigner. Beide haben keinen laufenden Vertrag mehr, Gespräche über eine Erneuerung der Zusammenarbeit laufen aber. 

Luca Meisl trug in der abgelaufenen Saison die Kapitänsbinde bei Austria Salzburg.
Luca Meisl trug in der abgelaufenen Saison die Kapitänsbinde bei Austria Salzburg.(Bild: GEPA)

Sportboss Roland Kirchler ist bei Meisl positiv gestimmt. „Ich glaube schon, dass wir bei Luca bald auf einen grünen Zweig kommen. Soweit wir informiert sind, hat er aktuell kein nennenswertes Angebot vorliegen“, schilderte Kirchler. Sind die Gespräche erfolgreich, kickt Austria Salzburgs Kapitän und Dauerbrenner (nur 111 Minuten verpasst) weiterhin für den Zweitligisten. 

Ex-Bayern-Talent hat Ausstiegsklausel
Etwas anders ist die Sache bei Aigner. Der Defensivmann schielt auf ein Engagement im Ausland, zuletzt war etwa die 3. Liga Deutschlands im Gespräch. „In diesem Fall haben wir die Zügel nicht selbst in der Hand. Wir werden noch warten, können das aber auch nicht ewig tun“, stellt der Tiroler klar. In den ersten Trainingseinheiten sollen wie schon im Vorjahr einige Testkicker zum Einsatz kommen. Rund zwei Wochen vor Ligastart soll das Team dann aber stehen. 

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Ob Gabriel Marusic, der in der vergangenen Saison von den Amateuren von Bayern München nach Maxglan wechselte, weiterhin zu diesem Team gehören wird, ist ebenfalls offen. Der Defensivspieler könnte den Verein, bei dem er noch bis 2027 Vertrag hat, dank einer Ausstiegsklausel verlassen. 

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