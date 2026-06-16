Austria Salzburg fehlen zum Start wichtige Spieler

Ex-Bayern-Talent hat Ausstiegsklausel

Etwas anders ist die Sache bei Aigner. Der Defensivmann schielt auf ein Engagement im Ausland, zuletzt war etwa die 3. Liga Deutschlands im Gespräch. „In diesem Fall haben wir die Zügel nicht selbst in der Hand. Wir werden noch warten, können das aber auch nicht ewig tun“, stellt der Tiroler klar. In den ersten Trainingseinheiten sollen wie schon im Vorjahr einige Testkicker zum Einsatz kommen. Rund zwei Wochen vor Ligastart soll das Team dann aber stehen.