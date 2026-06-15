Unfall bei Einsatzfahrt: Zwei Polizisten verletzt

Schauplatz war die Kreuzung Kärntner Straße / Steinfeldgasse. Gegen 7.20 Uhr näherten sich die Polizisten der roten Ampel, wo die 42-Jährige mit ihrem Pkw stand. Als sie Blaulicht und Sirene wahrnahm, lenkte sie ihren Wagen laut Polizei nach rechts – ein Manöver, mit dem allerdings der Lenker des Polizeifahrzeugs nicht gerechnet haben dürfte.