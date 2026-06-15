Unfall bei Einsatzfahrt: Zwei Polizisten verletzt

Mit Blaulicht und Folgetonhorn waren Montagfrüh zwei Polizisten in Graz auf dem Weg zu einem Einsatz. Eine Pkw-Lenkerin, die an einer Ampel gehalten hatte, fuhr unvermittelt zur Seite, um dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen – was dieses wiederum zum Ausweichen zwang.
Schauplatz war die Kreuzung Kärntner Straße / Steinfeldgasse. Gegen 7.20 Uhr näherten sich die Polizisten der roten Ampel, wo die 42-Jährige mit ihrem Pkw stand. Als sie Blaulicht und Sirene wahrnahm, lenkte sie ihren Wagen laut Polizei nach rechts – ein Manöver, mit dem allerdings der Lenker des Polizeifahrzeugs nicht gerechnet haben dürfte.
Um eine Kollision zu verhindern, musste er ausweichen, kam dabei aber mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Einsatzfahrzeug prallte gegen einen Ampelmasten, einen Schaltkasten und eine Hauswand, beide Insassen wurden verletzt. Sie wurden ins UKH Graz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin kam unbeschadet davon.
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