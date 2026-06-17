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BYD begeistert Unternehmer in der SCS

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17.06.2026 09:05
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mehr als 80 Unternehmer nutzten die Gelegenheit, die Elektromobilität von BYD hautnah zu erleben. Probefahrten, persönliche Beratung und spannende Gespräche machten das Event zu einem vollen Erfolg.

In der BYD-Filiale in der Shopping City Süd erhielten Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen exklusive Einblicke in die Welt des chinesischen Elektroautoherstellers. Neben Informationen zu den neuesten Modellen standen vor allem Probefahrten im Mittelpunkt des Events.

Die Resonanz fiel durchwegs positiv aus. Viele Teilnehmer zeigten sich von Design, Ausstattung und Fahrgefühl der Fahrzeuge beeindruckt. Einige denken sogar bereits über einen Umstieg auf BYD nach.

Starke Alternative am Automarkt
Besonders das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, die moderne Technologie und die hohe Reichweite der Fahrzeuge wurden von den Gästen hervorgehoben. Für viele Besucher positioniert sich BYD damit als ernstzunehmende Alternative zu etablierten Marken.

Gleichzeitig wurde die wachsende Präsenz chinesischer Hersteller als Chance für die gesamte Branche gesehen. Mehr Wettbewerb könne Innovationen fördern und den Kunden letztlich bessere Angebote bringen.

Gelungene Premiere
Organisiert wurde die Veranstaltung von Media Effect LB GmbH. Neben Probefahrten und Beratungsgesprächen sorgten auch Networking und kulinarische Angebote für eine angenehme Atmosphäre.

Mit über 80 Gästen und großem Interesse an den Fahrzeugen fiel das Fazit der Veranstalter äußerst positiv aus. Eine Wiederholung des Events im kommenden Jahr ist bereits angedacht.

Fußball als Gesprächsthema
Neben der Mobilität der Zukunft sorgte auch die laufende Fußball-Weltmeisterschaft für angeregte Diskussionen. Viele der anwesenden Unternehmer verfolgten die Chancen der türkischen Nationalmannschaft mit großer Begeisterung.

So wurde der Abend zu einer gelungenen Mischung aus Innovation, Networking und sportlicher Leidenschaft.

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