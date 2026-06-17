BYD begeistert Unternehmer in der SCS

In der BYD-Filiale in der Shopping City Süd erhielten Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen exklusive Einblicke in die Welt des chinesischen Elektroautoherstellers. Neben Informationen zu den neuesten Modellen standen vor allem Probefahrten im Mittelpunkt des Events.

Die Resonanz fiel durchwegs positiv aus. Viele Teilnehmer zeigten sich von Design, Ausstattung und Fahrgefühl der Fahrzeuge beeindruckt. Einige denken sogar bereits über einen Umstieg auf BYD nach.