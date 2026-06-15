Trippelschritte am Weg zu besserer Kinderbetreuung

Auch Vereinbarkeit mit Beruf verbessert sich

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl um acht Gemeinden gestiegen. Ebenfalls besser geworden ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 74 steirische Orte haben Angebote für Kinder bis zehn Jahren mit Öffnungszeiten, die beiden Elternteilen Vollzeitjobs ermöglichen.