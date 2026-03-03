Lauter Ruf nach Reformen in der Steiermark

Dennoch bleibt der Wunsch: Gruppen müssten weiter verkleinert werden, der Betreuungsschlüssel pro Kind würde sich dadurch verbessern. Allerdings haben die Gemeinden, die ja stark finanziell belastet sind, zu wenig Geld für den Bau neuer Kindergärten. Hier bräuchte es bessere Förderungen. Bei den Krippen müsste man die Öffnungszeiten ausdehnen, damit die Vereinbarkeit von Kind und Beruf möglich ist. Auch eine umfassende Inklusionsstrategie und eine Neuregelung der Leiterinnenfreistellung wurden unter anderem genannt.