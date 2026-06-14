“I lost my child, and now this madness”

“Right now, everything is just piling up.” Siegfried Wimmer sits in his café in Hallein, flipping through a stack of papers. Again and again, he reads the letter from the city of Linz; again and again, he can only shake his head. “This madness is really hard to put into words,” he groans. Behind him stands a table on which regulars at his café have placed a candle and two stone angels. Right next to it: a photo of Wimmer’s daughter Alexandra.