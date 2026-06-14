Disrespectful rip-off
“I lost my child, and now this madness”
At just 20 years old, Salzburg soccer player Alexandra Wimmer died in a tragic car accident. Her family is only slowly and painstakingly finding their way back to everyday life—and now, on top of everything else, they have to deal with a brazen parking rip-off by the city of Linz...
“Right now, everything is just piling up.” Siegfried Wimmer sits in his café in Hallein, flipping through a stack of papers. Again and again, he reads the letter from the city of Linz; again and again, he can only shake his head. “This madness is really hard to put into words,” he groans. Behind him stands a table on which regulars at his café have placed a candle and two stone angels. Right next to it: a photo of Wimmer’s daughter Alexandra.
The soccer player for the Bundesliga club Blau-Weiß Linz lost her life in a car accident a few weeks ago—as reported by the “Krone.” “I lost my daughter and now I have to deal with this madness,” says the restaurant owner. What does Wimmer mean by that?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.