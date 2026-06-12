Lenker (24) verstarb zwei Wochen nach Unfall

Der schlimme Unfall, der am 30. Mai auf der Walchsee-Bundesstraße passierte, hat nun traurige Folgen: Ein 24-Jähriger erlag jetzt in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen. An der Karambolage waren drei Fahrzeuge beteiligt.
Der Bulgare war mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von Kössen kommend in Richtung Walchsee unterwegs und verlor in einer Rechtskurve mit 60-km/h-Beschränkung die Kontrolle. Das Fahrzeug drehte sich dann mehrfach um die eigene Achse, kollidierte mit zwei Leitpflöcken und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.
Nach Drehungen in Gegenverkehr
Dort krachte das Auto frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen Deutschen. Durch die abrupte Vollbremsung des 19-Jährigen konnte ein nachfolgender, 69-jähriger deutscher Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in dessen Heck. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin von der Fahrbahn geschleudert – eines kam auf einem Feld, das andere neben der Straße zum Stillstand.
In Klinik Innsbruck behandelt
Der 24-jährige bulgarische Lenker erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden. Die Ärztinnen und Ärzte konnten sein Leben leider nicht retten.
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