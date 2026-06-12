Lenker (24) verstarb zwei Wochen nach Unfall

Nach Drehungen in Gegenverkehr

Dort krachte das Auto frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen Deutschen. Durch die abrupte Vollbremsung des 19-Jährigen konnte ein nachfolgender, 69-jähriger deutscher Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in dessen Heck. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin von der Fahrbahn geschleudert – eines kam auf einem Feld, das andere neben der Straße zum Stillstand.