18-Jähriger hortete Cannabis und Kokain zu Hause

Polizist sollte Festnahme rückgängig machen

Während der Amtshandlung bedrohte der Mann einen Polizisten gefährlich und forderte den Beamten auf, seine Festnahme aufzuheben. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Österreichers wurden weiteres Cannabiskraut sowie über 30 Gramm Kokain vorgefunden und sichergestellt. Der 18-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.