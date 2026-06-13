18-Jähriger hortete Cannabis und Kokain zu Hause

Im Zuge von Ermittlungen im Drogenmilieu wurde am Freitag ein 18-Jähriger in Innsbruck von der Polizei kontrolliert. Dabei wurden 15 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Als die Polizei in der Folge in der Wohnung des Mannes Nachschau hielt, kamen noch größere Mengen zum Vorschein.
Am Freitag gegen 16.45 Uhr wurde ein 18-jähriger Österreicher bei Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz in Innsbruck von Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck Pradl kontrolliert. Dabei wurden über 15 Gramm Cannbiskraut vorgefunden und sichergestellt. Der 18-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.
Polizist sollte Festnahme rückgängig machen
Während der Amtshandlung bedrohte der Mann einen Polizisten gefährlich und forderte den Beamten auf, seine Festnahme aufzuheben. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Österreichers wurden weiteres Cannabiskraut sowie über 30 Gramm Kokain vorgefunden und sichergestellt. Der 18-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.
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