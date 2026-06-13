Gmünder Florianis im tierischen Einsatz unterwegs

Manche Einsätze bringen auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Schmunzeln. So geschehen in der Stadt Gmünd, als zehn Mitglieder ausrückten, um eine Entenfamilien in Sicherheit zu bringen. Die Wasservögel watschelten nämlich über den Asphalt einer Straße statt am Ufer entlang.
Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Gmünd zu einem technischen Einsatz gerufen. Auf die Fahrbahn der L8216 habe sich eine Entenfamilien verirrt, hieß es.
Sofort rückten zehn Mitglieder mit zwei Einsatzfahrzeugen aus, um die gefiederten Verirrten zu retten.
Kaum eingetroffen, konnten die Feuerwehrleute auch schon wieder abrücken. Denn: Die Entenmama hatte die Fahrbahn samt ihren Küken bereits selbst wieder verlassen.
Ende (Ente) gut, alles gut.
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