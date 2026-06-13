Gmünder Florianis im tierischen Einsatz unterwegs

Manche Einsätze bringen auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Schmunzeln. So geschehen in der Stadt Gmünd, als zehn Mitglieder ausrückten, um eine Entenfamilien in Sicherheit zu bringen. Die Wasservögel watschelten nämlich über den Asphalt einer Straße statt am Ufer entlang.