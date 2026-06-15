Heimvorteil bei jedem WM-Spiel

Argentinien, Algerien und Jordanien. So heißen Österreichs Gegner in der Gruppenphase. Bevor die K.O.-Runden überhaupt beginnen, warten also schon einige Fußballabende, die man nicht verpassen möchte. Gut, dass Lieferando für die passende Verpflegung sorgt, wenn jede Minute zählt.
Die Spannung steigt, die Fans fiebern mit und dann passiert es: Das entscheidende Gruppenspiel kippt in der Nachspielzeit. Genau in diesen Momenten braucht es starke Nerven – und die richtige Nervennahrung. Schließlich möchte niemand wertvolle Spielminuten in der Küche verbringen, während draußen um Tore, Punkte und den Titel gekämpft wird.
Volle Konzentration aufs Spiel
Ob packendes Elfmeterschießen, überraschende Wendungen oder die entscheidenden Minuten vor dem Schlusspfiff: Fußballfans wollen live dabei sein. Gut, wenn das Lieblingsessen pünktlich zum Anpfiff direkt vor der Haustür steht. Mit Lieferando landet Pizza, Burger, Sushi oder Schnitzel bequem auf dem Sofa – ganz ohne Verlängerung am Herd.
Der Extra-Bonus für Fußballfans
Passend zur Fußballsaison gibt es jetzt einen besonderen Vorteil: Mit dem Gutscheincode ANPFIFF50 erhalten Kund:innen 10 Euro Rabatt auf bis zu fünf Bestellungen. So wird der nächste Fußballabend nicht nur kulinarisch zum Volltreffer.
So einfach geht‘s
Lieblingsrestaurant auswählen, Gutscheincode eingeben, Bestellung abschicken und entspannt zurücklehnen. Während auf dem Spielfeld um jeden Ball gekämpft wird, ist die Verpflegung bereits gesichert.
Hinweis: Der Gutschein ist fünfmal pro Kund:in in Wien bis einschließlich 19. Juli 2026 auf Lieferando.at oder in der Lieferando App einlösbar. Mindestbestellwert: 20 Euro. Keine Barauszahlung möglich, nicht übertragbar. Der Gutschein kann vorzeitig beendet werden. Es gelten die AGB.