Heimvorteil bei jedem WM-Spiel

Argentinien, Algerien und Jordanien. So heißen Österreichs Gegner in der Gruppenphase. Bevor die K.O.-Runden überhaupt beginnen, warten also schon einige Fußballabende, die man nicht verpassen möchte. Gut, dass Lieferando für die passende Verpflegung sorgt, wenn jede Minute zählt.