Auto überschlug sich und forderte zwei Verletzte

Die Einsatzkräfte retteten gemeinsam eine Personen aus dem verunfallten Fahrzeug. Anschließend wurden die Verletzten durch die Sanitäter und den Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt. Nach der Versorgung wurden eine schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Klinikum transportiert. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme führten die Feuerwehren die Bergung des Unfallfahrzeuges durch und stellten dieses auf einem sicheren Abstellplatz ab. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.