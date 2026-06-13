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Ursache unbekannt

Auto überschlug sich und forderte zwei Verletzte

Niederösterreich
13.06.2026 09:09
Nach der Notversorgung wurden eine schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person zur ...
Nach der Notversorgung wurden eine schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Freitagnachmittag kam es aus derzeit noch ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Mauerbach, Bezirk St. Pölten. Ein PKW mit zwei Insassen überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

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Aufgrund der ersten Notrufe alarmierte die Bereichsalarmzentrale die Feuerwehren Mauerbach, Steinbach und Gablitz zu einer vermuteten Menschenrettung. Seitens des Rettungsdienstes wurden durch die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich das Rote Kreuz Purkersdorf, der Samariterbund Eichgraben, der Bezirkseinsatzleiter St. Pölten sowie die First Responder aus Mauerbach zur Einsatzstelle entsandt.

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Die Einsatzkräfte retteten gemeinsam eine Personen aus dem verunfallten Fahrzeug. Anschließend wurden die Verletzten durch die Sanitäter und den Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt. Nach der Versorgung wurden eine schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Klinikum transportiert. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme führten die Feuerwehren die Bergung des Unfallfahrzeuges durch und stellten dieses auf einem sicheren Abstellplatz ab. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

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