Ärger in der F1: „So etwas darf nicht passieren!“

Des einen Freud ist des anderen Leid! Auch eine Woche nach dem Monaco-Grand-Prix ist dieser im Fahrerlager von Barcelona, wo heute um 16 Uhr das Qualifying startet, noch in aller Munde. Denn Alpine stellte nach dem Rennen im Fürstentum einen Antrag auf Neuüberprüfung der gegen Pierre Gasly verhängten Strafen. Nachdem bei der Einfahrt in die Boxengasse gleich mehrere Fahrer, mit einer Übertretung von 0,1 km/h geblitzt worden waren, forderte das Team eine Neubewertung des Vorfalls …