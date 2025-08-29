Schlossherr soll das Kastell Sulz zurückgeben

„Das ist aus meiner Sicht eine Frechheit!“, sagt Hochfellner beim zivilgerichtlichen Verfahren in Eisenstadt. Der 65-Jährige, der bereits die baufälligen Kärntner Schlösser Eberstein und Emmersdorf erworben und auf Vordermann gebracht hat, führt die Verzögerung auf die Corona-Pandemie und einen vom Denkmalamt zwischenzeitlich verhängten Baustopp zurück. „Der Verein mit seinen 70 Mitgliedern hat alles verfallen lassen. Es war kein einziges der 45 Fenster drin! Von mir wurden bislang Investitionen und Sanierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang getätigt. Wir reden von 370.000 Euro. So viel zum Thema Rückabwicklung.“