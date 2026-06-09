„Dann sind wir tot!“ Rotes Kreuz vor Finanzdebakel

Der steirische Rettungschef schlägt Alarm: Die Gesundheitskasse ÖGK verweigert der Blaulichtorganisation für heuer die Indexanpassung, nun droht ein saftiger Abgang von neun Millionen Euro. Werden Leistungen eingestellt?
Freud und Leid wechseln sich dieser Tage beim steirischen Roten Kreuz ab. Am Freitag wird die neue Landesleitzentrale in der Grazer Herrgottwiesgasse eröffnet, ein hochmoderner 50-Millionen-Euro-Bau mit Drittelfinanzierung (Stadt, Land, Rotes Kreuz), der alle Stückln spielt. In Zeiten wie diesen ein Kunststück, ein für die Versorgungssicherheit der Steiermark so wichtiges Projekt zu realisieren.
Doch die Feierstimmung wird getrübt von einer veritablen Finanz-Krise, in die die größte Rettungsorganisation unseres Bundeslandes zu schlittern droht. Hauptschuld daran soll die Gesundheitskasse sein, die an chronischen Geldproblemen laboriert (156,3 Millionen Euro Miese im Vorjahr). Laut Siegfried Schrittwieser, Rotkreuz-Präsident und ehemaliger SPÖ-Soziallandesrat, weigert sich die ÖGK, der Blaulichtorganisation mit 11.500 Freiwilligen und 1800 Angestellten die inflationsbedingten Kostensteigerungen abzugelten.
Treibstoffkosten gestiegen
Schrittwieser und sein Team pochen aber auf eine Indexanpassung zwischen 3,5 und 3,7 Prozent, „um allein die um 30 Prozent höheren Ausgaben für den Sprit abzufedern“. Bleibt die Kasse stur – Tenor: Wir haben auch kein Geld -, baut sich vor der Grazer Zentrale ein gewaltiger Schuldenberg auf. Ein Abgang von sieben Millionen Euro im heurigen Jahr ist ohnehin budgetiert, dazu kämen im Ernstfall noch zwei weitere Millionen. „Macht in Summe neun Millionen Minus, dann wird’s für uns richtig schwierig“, rechnet Schrittwieser vor, der für 2025 noch eine „schwarze Null“ im Finanzbericht stehen hat.
Wie „schwierig“ es genau wird, das sagt der Rotkreuz-Boss freilich nicht, aber es wird wohl Einschnitte geben müssen. Beim Personal, beim Leistungsspektrum: „Schon jetzt geht die Zahl unserer Fahrten zurück, weil die ÖGK für gehfähige Patienten nicht mehr bezahlt und mit 1. Mai auch Selbstbehalte eingeführt hat.“
Das Rote Kreuz hofft aber, dass es nicht so weit kommt, und drängt auf einen Krisengipfel unter anderem mit Land, Städten und Gemeinden. Mit der Landes-ÖGK sind am Donnerstag neue Verhandlungen anberaumt. Schrittwieser will dieses Gespräch für einen „Hilferuf“ nutzen: „Wir wollen ja unsere Arbeit machen – aber ohne Unterstützung sind wir tot!“
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