„Dann sind wir tot!“ Rotes Kreuz vor Finanzdebakel

Treibstoffkosten gestiegen

Schrittwieser und sein Team pochen aber auf eine Indexanpassung zwischen 3,5 und 3,7 Prozent, „um allein die um 30 Prozent höheren Ausgaben für den Sprit abzufedern“. Bleibt die Kasse stur – Tenor: Wir haben auch kein Geld -, baut sich vor der Grazer Zentrale ein gewaltiger Schuldenberg auf. Ein Abgang von sieben Millionen Euro im heurigen Jahr ist ohnehin budgetiert, dazu kämen im Ernstfall noch zwei weitere Millionen. „Macht in Summe neun Millionen Minus, dann wird’s für uns richtig schwierig“, rechnet Schrittwieser vor, der für 2025 noch eine „schwarze Null“ im Finanzbericht stehen hat.