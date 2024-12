„Woher kommt die Sehnsucht nach einem Führer?“

„Krone“: Das neue Stück „Wir haben versagt“ widmet sich dem Rechtsruck in der politischen Landschaft – wie haben Sie diese Entwicklung erlebt?

Martin Gruber: Niemand muss jetzt so tun, als ob dieser Rechtsruck eine Überraschung wäre. Allerdings ist er in dieser Massierung tatsächlich ziemlich heftig. Das ist zudem nicht nur in Österreich so, sondern auch international. Am Tag nach der US-Wahl war in der New York Times zu lesen, dass dieser Sieg nicht nur einer der alten, sondern auch der jungen Männer war, die ihre Felle davonschwimmen sehen. Viele erkennen sich im Führer, der aber rein gar nichts tut für seine Wähler, doch diese glauben daran.