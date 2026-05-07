KI soll 1000 Mitarbeiter in Verwaltung einsparen

Widerstand bei Finanzen und Kontrolle erwartet

Der vom KFG zu den NEOS gewechselte Alexis Pascuttini (Platz 3) glaubt, dass der Bereich „Finanzen und Kontrolle“ der „härteste Block“ werden wird. „Hier ist mit dem meisten Widerstand zu rechnen.“ Wie schon vor einigen Wochen fordert Pascuttini einen radikalen Sparkurs: Die Stadt soll sich bei den Ausgaben auf die Kernaufgaben konzentrieren. „Man leistet sich seit einigen Jahrzehnten viel zu viel. Nun ist der Punkt erreicht, wo es unpopuläre Maßnahmen braucht.“