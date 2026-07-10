Den Schöckl von seiner anderen Seite entdecken

Der Schöckl zählt zu den meistbesuchten Bergen der Steiermark – und das aus gutem Grund: Das markante Kalkplateau ist weit mehr als ein Wanderziel und bietet mit zahlreichen Freizeitaktivitäten und uriger Gastronomie vielfältige Möglichkeiten. Aus allen Himmelsrichtungen führen steile oder gemütlichere Wege auf den Gipfel und zusätzlich ermöglicht die Seilbahn einen bequemen „Aufstieg“ auf den Grazer Hausberg.