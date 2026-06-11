„Geisterfahrt!“ Steirer rüffeln SPÖ-Finanzminister

„Bund schuldet uns 167 Millionen Euro“

Ähnlich ablehnend reagiert ÖVP-Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer. Er hält die Senkung der Lohnnebenkosten zwar für richtig, betont aber, dass der Bund dafür aufkommen müsse: „Darüber hinaus muss der Bund endlich fair mit den Ländern umgehen und Reformen etwa bei Gesundheit und Verwaltung liefern. Und aus dem Österreich-Anteil am EU-Aufbau- und -Resilienzfonds schuldet er uns immer noch 167 Millionen Euro!“